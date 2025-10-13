Геннадий Хазанов отреагировал на новости о продаже недвижимости в России

Утром, 13 октября, Telegram-канал Shot сообщил, что Хазанов якобы продал почти всю свою недвижимость в стране за 700 миллионов рублей. В числе проданных объектов недвижимости, по информации СМИ, были квартиры на улицах Малая Молчановка, Спиридоновка и Серафимовича, а также дом с участком в селе Дубки и жилье в поселке Сосны. При этом у артиста продолжают действовать индивидуальное предпринимательство и компания «Гидроресурс», занимающаяся производством гидравлического оборудования.