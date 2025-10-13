Геннадий Хазанов отреагировал на новости о продаже недвижимости в России

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов не стал комментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что он продает свою недвижимость в России. Об этом пишет MK.ru.
— Я не даю никаких комментариев по этому поводу, просто не считаю нужным, — заявил Хазанов.
Несмотря на появившиеся слухи, спектакли с участием артиста все еще анонсируются в репертуарной сетке российских театров до конца года, говорится в материале.
Утром, 13 октября, Telegram-канал Shot сообщил, что Хазанов якобы продал почти всю свою недвижимость в стране за 700 миллионов рублей. В числе проданных объектов недвижимости, по информации СМИ, были квартиры на улицах Малая Молчановка, Спиридоновка и Серафимовича, а также дом с участком в селе Дубки и жилье в поселке Сосны. При этом у артиста продолжают действовать индивидуальное предпринимательство и компания «Гидроресурс», занимающаяся производством гидравлического оборудования.
Это уже второй раз за последние пару дней, когда артист оказывается в центре внимания СМИ. 12 октября Telegram-канал Mash написал, что Хазанову назначили штраф в размере полутора тысяч рублей. Взыскание артист якобы получил за неоформленные трудовые отношения, поскольку принял на работу в своем театре пятерых разнорабочих, не заключив с ними официальные договоры.