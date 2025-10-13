Ученые выяснили, что отказ от секса портит организм и отношения

Ученые провели исследование и выяснили, что отказ от интимной жизни является одной из основных причин разводов. По словам экспертов, отказ в сексе вызывает у партнера раздражение, что приводит к уходу эмоциональной близости и росту напряженности между возлюбленными.
При этом мужчины страдают от нехватки интимной близости больше, чем женщины: отказ в сексе снижает уровень тестостерона и мотивацию, повышает стресс и уровень кортизола, может ухудшать работу сердечно-сосудистой системы и в долгосрочной перспективе даже провоцировать депрессию, передает The Telegraph.
Уже несколько лет подряд в Сети популярен тренд на отказ от мастурбации и просмотра порно на один месяц осенью. Психолог и сексолог Карина Брум оценила данную практику.
При этом в России тем временем зафиксировано снижение желания интимной близости у молодых людей. Сексолог Евгений Быстров рассказал, с чем связано снижение либидо и как побороть эту проблему. Врач и телеведущий Александр Мясников в свою очередь считает, что многие молодые люди не хотят и не могут заниматься сексом.