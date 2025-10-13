«Хоть там вызовут»: Карпин высказался о смене гражданства Хайкиным

Глава Министерства спорта Михаил Дегтярев в этом контексте раскритиковал россиян, сменивших гражданство. Депутат ГД и олимпийская чемпионка по бегу на коньках Светлана Журова в ответ на это призналась, что не может однозначно осудить всех тех, кто принял такое решение, поскольку у каждого спортсмена могут быть личные мотивы.