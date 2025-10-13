«Хоть там вызовут»: Карпин высказался о смене гражданства Хайкиным

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в понедельник, 13 октября, заявил о том, что смена гражданства вратарем Никитой Хайкиным может быть продиктована тем, что его уже довольно не звали в состав национальной команды.
— Давно его не вызывали. Возможно, поэтому решил — хоть там вызовут, — передает слова Карпина РИА Новости.
Хайкин, который играет в составе норвежского клуба «Буде-Глимт», еще в мае начал процедуру получения паспорта скандинавской страны. Депутат Государственной думы (ГД) Виталий Милонов заявил, что спортсмен никогда не сможет стать полноценным гражданином Норвегии. Коллега парламентария, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что осуждать футболиста за это решение не стоит.
Глава Министерства спорта Михаил Дегтярев в этом контексте раскритиковал россиян, сменивших гражданство. Депутат ГД и олимпийская чемпионка по бегу на коньках Светлана Журова в ответ на это призналась, что не может однозначно осудить всех тех, кто принял такое решение, поскольку у каждого спортсмена могут быть личные мотивы.