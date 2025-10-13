Налоговый долг Лерчек превысил 169 млн рублей

На данный момент Чекалина находится под домашним арестом по обвинению в незаконном выводе денег из России. Следствие установило, что блогерша выводила средства за границу через продажу онлайн-курсов: она заключала договоры с иностранной фирмой и перечисляла деньги на её счета. Чтобы скрыть истинный характер операций, она предоставляла валютному контролю ложные сведения. Общая сумма выведенных средств достигла 251 млн рублей.