Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налоговый долг Лерчек превысил 169 млн рублей

Задолженность блогерши Валерии Чекалиной по налогам достигла 169,13 миллиона рублей, свидетельствуют данные сервиса «Контур. Фокус». С информацией ознакомилось РИА «Новости».

Источник: Life.ru

На 13 октября налоговыми органами были приняты решения о полном или частичном приостановлении операций по ряду счетов для взыскания образовавшейся задолженности. При этом на начало месяца, 2 октября, размер долга составлял 28,616 миллиона рублей.

На данный момент Чекалина находится под домашним арестом по обвинению в незаконном выводе денег из России. Следствие установило, что блогерша выводила средства за границу через продажу онлайн-курсов: она заключала договоры с иностранной фирмой и перечисляла деньги на её счета. Чтобы скрыть истинный характер операций, она предоставляла валютному контролю ложные сведения. Общая сумма выведенных средств достигла 251 млн рублей.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.