Грузовое судно Eileen с украинским экипажем затонуло в Черном море

Грузовое судно Eileen с украинским экипажем затонуло в Черном море. Об этом сообщило болгарское издание Maritime.

Причины аварии и все обстоятельства крушения корабля пока не известны. Однако уточняется, что судно шло из Турции на Украину, а сама авария произошла в 260 километрах от Варны.

В число экипажа входили 10 украинских моряков. Всех удалось спасти. В спасательной операции принимала участие турецкая, румынская и болгарская сторона, передает «Газета.ру» со ссылкой на материал.

Днем ранее моторная лодка затонула на реке Каме в Татарстане. После крушения лодки выжили две женщины. Они всю ночь вплавь добирались до людей. Им пришлось плыть до ближайшего острова.

В начале сентября сухогруз «Русич-5», который перевозил пшеницу, сел на мель при выходе из гидроузла на реке Дон, недалеко от города Константиновска.

Другой инцидент произошел 20 июля во Вьетнаме. По меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения туристической яхты. Спасателям удалось сохранить жизнь 12 человек. Среди выживших оказался 14-летний мальчик — его спасли после того, как он провел четыре часа в перевернутом корпусе судна.

