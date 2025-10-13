Грузовое судно Eileen с украинским экипажем затонуло в Черном море. Об этом сообщило болгарское издание Maritime.
Причины аварии и все обстоятельства крушения корабля пока не известны. Однако уточняется, что судно шло из Турции на Украину, а сама авария произошла в 260 километрах от Варны.
В число экипажа входили 10 украинских моряков. Всех удалось спасти. В спасательной операции принимала участие турецкая, румынская и болгарская сторона, передает «Газета.ру» со ссылкой на материал.
Днем ранее моторная лодка затонула на реке Каме в Татарстане. После крушения лодки выжили две женщины. Они всю ночь вплавь добирались до людей. Им пришлось плыть до ближайшего острова.
В начале сентября сухогруз «Русич-5», который перевозил пшеницу, сел на мель при выходе из гидроузла на реке Дон, недалеко от города Константиновска.
Другой инцидент произошел 20 июля во Вьетнаме. По меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения туристической яхты. Спасателям удалось сохранить жизнь 12 человек. Среди выживших оказался 14-летний мальчик — его спасли после того, как он провел четыре часа в перевернутом корпусе судна.
.