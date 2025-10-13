Грузовое судно Eileen с украинским экипажем затонуло в Черном море

Другой инцидент произошел 20 июля во Вьетнаме. По меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения туристической яхты. Спасателям удалось сохранить жизнь 12 человек. Среди выживших оказался 14-летний мальчик — его спасли после того, как он провел четыре часа в перевернутом корпусе судна.