«Ну отказался и отказался»: Карпин высказался о решении Хайкина сменить гражданство

Ранее сообщалось, что в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов норвежский «Будё-Глимт» сыграл вничью 2:2 с лондонским «Тоттенхэмом», считавшимся фаворитом встречи. Российский вратарь Никита Хайкин отыграл весь матч в основе норвежской команды. Дублем отметился Йенс Хауге (53-я и 66-я минуты), тогда как у «шпор» голы забили Микки ван де Вен (68) и Ришарлисон (89), сравнявший счет за минуту до окончания основного времени. В следующем туре «Будё-Глимт» сыграет с «Галатасараем», а «Тоттенхэм» встретится с «Монако».