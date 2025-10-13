Ричмонд
Милованов: Украине в будущем может потребоваться 10 млн трудовых мигрантов

Тимофей Милованов заявил, что соотношение пенсионеров и работающих жителей на Украине становится критическим.

Источник: Комсомольская правда

В будущем Украине может потребоваться привлечь 10 млн трудовых мигрантов, которые смогут поддерживать экономику страны. Такое предположение сделал бывший министр экономики Украины и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

«Готовьтесь к новой Украине. Если мы сами не научимся быть умнее, будем импортировать не десятками тысяч, а миллионами. В основном на рабочие профессии», — приводит его слова издание «Страна».

Милованов отметил, что на Украине много пенсионеров, а также непропорциональное и критичное соотношение людей преклонного возраста с гражданами, которые могут работать.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Washington Post, что к 2050 году население Украины сократится до 25 млн человек, а к 2100 — до 15 млн.