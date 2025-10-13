Жительница Малайзии кастрировала своего парня, когда узнала, что он женат

В Малайзии женщина из ревности ножом отрезала половой орган у своего возлюбленного, когда узнала, что тот не развелся с женой. Об этом пишет издание World of Buzz.
Напавшей оказалась 34-летняя женщина из Бангладеш. Пострадавшего доставили в местную больницу с тяжелыми травмами, где оказали неотложную помощь.
По словам помощника начальника полиции района, где произошло нападение, женщину задержали менее чем через два часа после нападения. Во время ареста у нее нашли 29-сантиметровый нож, которым она кастрировала своего парня.
Проведенный тест на воздействие наркотиков показал отрицательный результат, никаких судимостей за напавшей также не было. Королевская полиция Малайзии предварительно утверждает, что причиной нападения стала именно ревность.
Сам пострадавший, по словам врачей, сейчас в стабильном состоянии, говорится в материале.
В марте произошел еще один необычный случай. Женщина, работающая бальзамировщиком в американском штате Техас, кастрировала тело преступника перед кремацией. В ходе вскрытия присутствовали коллеги и стажер работницы, однако ей это не помешало отрезать пенис усопшего и засунуть его ему в рот.