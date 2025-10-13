Останки умершего 15 лет назад испанца нашли после потопа из-за сильных дождей

Жильцы дома на улице Луиса Фенолле в испанской Валенсии обнаружили труп умершего 15 лет назад соседа. Из-за обильных дождей и забитой сточной трубы вода подтопила один из этажей. Со стороны одной из квартиры в то же время полилась черная вода с неприятным запахом, что вынудило людей обратиться за помощью в страховую компанию.
Сотрудники аварийных служб для устранения затопления решили залезть в окно, как они думали, пустующей квартиры. Уже внутри спасатели среди мусора и голубиных гнезд увидели скелет человека, который умер уже много лет назад.
Национальная полиция заявила, что основными гипотезами являются случайная или естественная смерть. Останки были переданы в судебно-анатомическую клинику для проведения вскрытия и установления причин смерти, хотя, по первым оценкам, сосед был мертв около 15 лет.
— Мужчина расстался со своей женой, и никто не сообщал о ее исчезновении. На самом деле он продолжал получать пенсию. Соседи скучали по нему, но думали, что, возможно, его положили в дом престарелых, так как сейчас ему исполнилось бы 86 лет, — передает El Caso.
Другой случай произошел зимой, когда в расщелине ледника Вассерфальфернер в Австрии нашли станки немецкого альпиниста, который пропал без вести в марте 1967 года.