В Минздраве опровергли новости об изменении больничного при высокой температуре. В СМИ обсуждается тема, что на некоторые болезни листки нетрудоспособности выдаваться не будут. Причем даже если у человека высокая температура (до 39 градусов) и тяжелое состояние — это не станет основанием для оплачиваемого больничного. А значит и основанием для пропуска работы.