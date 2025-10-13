В Минздраве опровергли новости об изменении больничного при высокой температуре. В СМИ обсуждается тема, что на некоторые болезни листки нетрудоспособности выдаваться не будут. Причем даже если у человека высокая температура (до 39 градусов) и тяжелое состояние — это не станет основанием для оплачиваемого больничного. А значит и основанием для пропуска работы.
Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов отметил, что никаких новых правил оформления больничных нет. Таким образом, информация не соответствует действительности.
— Никаких изменений в порядок оформления больничных листов не вносилось. Не принималось и не планируется решений о сужении числа заболеваний и состояний, — говорит Алексей Кузнецов Ридусу.
Листок временной нетрудоспособности будут выдавать так же как и раньше, никаких изменений, (в особенности с выраженной лихорадкой) пока не планируется.
Ранее в Минздраве сообщали о планах ввести контроль за количеством больничных листов. Но коснется эта мера только тех, кто часто оформляет лист нетрудоспособности — чаще трех раз за полгода. Но после проработки идеи от нее решили отказаться.