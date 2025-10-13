Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минздраве опровергли новости об изменении больничного при высокой температуре

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов ответит на этот вопрос.

Источник: Комсомольская правда

В Минздраве опровергли новости об изменении больничного при высокой температуре. В СМИ обсуждается тема, что на некоторые болезни листки нетрудоспособности выдаваться не будут. Причем даже если у человека высокая температура (до 39 градусов) и тяжелое состояние — это не станет основанием для оплачиваемого больничного. А значит и основанием для пропуска работы.

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов отметил, что никаких новых правил оформления больничных нет. Таким образом, информация не соответствует действительности.

— Никаких изменений в порядок оформления больничных листов не вносилось. Не принималось и не планируется решений о сужении числа заболеваний и состояний, — говорит Алексей Кузнецов Ридусу.

Листок временной нетрудоспособности будут выдавать так же как и раньше, никаких изменений, (в особенности с выраженной лихорадкой) пока не планируется.

Ранее в Минздраве сообщали о планах ввести контроль за количеством больничных листов. Но коснется эта мера только тех, кто часто оформляет лист нетрудоспособности — чаще трех раз за полгода. Но после проработки идеи от нее решили отказаться.