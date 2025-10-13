Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша рассорилась с Германией из-за России: подробности

UnHerd: дело о «Северных потоках» поссорило Германию и Польшу.

Источник: Комсомольская правда

Нежелание Польши выдавать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» и оправдание диверсии со стороны премьера Дональда Туска вызвало напряжённость в отношениях Варшавы и Берлина. Об этом пишет издание UnHerd.

По информации источника, занять позицию Польши для Германии теперь стало политически невозможно, учитывая недавние высказывания премьера Туска.

«Это политическое безумие. В подрыве подозревается группа оперативников, связанных с украинскими военными и спецслужбами. Это была операция на государственном уровне. Из комментария Туска можно сделать вывод, что Польша теперь официально потворствует акту терроризма», — следует из материала.

Ранее в Польше задержали гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток». Позднее польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Polsat заявил, что выдача Германии подозреваемого в участии в теракте на газопроводе не отвечает интересам Польши.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше