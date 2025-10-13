Польша рассорилась с Германией из-за России: подробности

Нежелание Польши выдавать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» и оправдание диверсии со стороны премьера Дональда Туска вызвало напряжённость в отношениях Варшавы и Берлина. Об этом пишет издание UnHerd.
По информации источника, занять позицию Польши для Германии теперь стало политически невозможно, учитывая недавние высказывания премьера Туска.
«Это политическое безумие. В подрыве подозревается группа оперативников, связанных с украинскими военными и спецслужбами. Это была операция на государственном уровне. Из комментария Туска можно сделать вывод, что Польша теперь официально потворствует акту терроризма», — следует из материала.
Ранее в Польше задержали гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток». Позднее польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Polsat заявил, что выдача Германии подозреваемого в участии в теракте на газопроводе не отвечает интересам Польши.