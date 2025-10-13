Ричмонд
Россиян предупредили об очередях на границе Шенгенской зоны

Новая система пересечения внешних границ Европейского союза (ЕС) для граждан третьих стран начала работу, из-за чего на пунктах пропуска Шенгенской зоны могут появляться очереди. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщили в пресс-службе посольства России в Бельгии.

Система распространяется на граждан третьих стран, в том числе России, которые пересекают внешние границы 29 европейских государств, входящих в Шенгенскую зону, с краткими визитами сроком до 90 дней в течение полугода. При первом въезде нужно пройти регистрацию, в том числе сдать биометрические данные, то есть сфотографироваться и предоставить отпечатки пальцев, а также отсканировать паспорт.

— Рекомендуется планировать ваши поездки, закладывая дополнительное время на прохождение паспортного контроля и подачу биометрических данных как при въезде в Бельгию, так и при выезде с ее территории. На начальном этапе эксплуатации системы возможны очереди в пунктах пропуска, — передает официальный Telegram-канал дипломатической миссии.

По данным СМИ, ЕС в рамках очередного, 19-го пакета санкций в отношении России не планирует вводить ограничения на выдачу шенгенских виз ее гражданам. Однако в объединении рассматривают возможность ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны.