Россиян предупредили об очередях на границе Шенгенской зоны

Система распространяется на граждан третьих стран, в том числе России, которые пересекают внешние границы 29 европейских государств, входящих в Шенгенскую зону, с краткими визитами сроком до 90 дней в течение полугода. При первом въезде нужно пройти регистрацию, в том числе сдать биометрические данные, то есть сфотографироваться и предоставить отпечатки пальцев, а также отсканировать паспорт.