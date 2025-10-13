Музей ВМС США поздравил американский флот снимком российского крейсера

Национальный музей морских котиков ВМС США, базирующийся во Флориде, в соцсетях поздравил американский флот с 250-летием снимком российского крейсера «Варяг».
«Сегодня мы празднуем день рождения Военно-морских сил Соединенных Штатов — 250 лет отваги, храбрости и верности. Спасибо всем, кто служил и продолжает служить нашему народу», — указано в публикации.
На фотографию с российским ракетным крейсером «Варяг» обратили внимание ветераны ВМС США и журналист газеты The Wall Street Journal Дэвид Браун. После появления соответствующих комментариев пост был удален со страницы музея.
Напомним, ранее глава США Дональд Трамп во время интервью перепутал Армению с Албанией. Он отметил, что завершил военные конфликты, которые «считались неразрешимыми», среди них — «Азербайджан и Албания».