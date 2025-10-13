Сербия может первой после РФ начать применять новую мРНК-вакцину от рака

Напомним, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что российская вакцина против рака успешно прошла доклинические исследования, они доказали ее безопасность. В конце сентября Гинцбург сообщил, что российские специалисты готовы в ближайшие месяцы начать терапию пациентов с помощью персонализированной мРНК-вакцины против рака. В начале октября в России впервые прививку от рака сделали человеку.