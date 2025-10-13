Ричмонд
Сербия может первой после РФ начать применять новую мРНК-вакцину от рака

Вакцина станет доступна пациентам в случае сотрудничества Белграда с Москвой в этом направлении.

Источник: Аргументы и факты

Сербия может вслед за Россией начать использовать для лечения страдающих онкологическими заболеваниями пациентов новую мРНК-вакцину против рака, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович.

В сербском кабмине сообщили, что Попович в Белграде встретился с делегацией Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций во главе с академиком Александром Гинцбургом. Руководство российского центра представило вакцину против онкозаболеваний, созданную на основе мРНК-технологии.

«Эта инновационная терапия формируется персонализировано для каждого пациента и, по результатам доклинических испытаний, показывает исключительно высокую эффективность в лечении рака», — рассказал сербский министр.

По его словам, вакцина активирует иммунную систему пациента, помогая ей распознавать и уничтожать раковые клетки.

«В случае реализации сотрудничества Сербия может стать первой страной после России, где эта вакцина будет доступна пациентам», — сказал Попович.

Напомним, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что российская вакцина против рака успешно прошла доклинические исследования, они доказали ее безопасность. В конце сентября Гинцбург сообщил, что российские специалисты готовы в ближайшие месяцы начать терапию пациентов с помощью персонализированной мРНК-вакцины против рака. В начале октября в России впервые прививку от рака сделали человеку.