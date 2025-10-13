Лазарева* высмеяла статьи в российских СМИ о ее трудностях в Европе

Телеведущая Татьяна Лазарева* в понедельник, 13 октября, опубликовала видеоролик, высмеивающий статьи российских журналистов о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться за границей.
Она разместила фрагменты из шоу «Где я?», в котором сидит за рулем грузовика, занимается уборкой и болтает с подростками на природе. Она посмеялась над тем, как этот сюжет могли бы интерпретировать российские СМИ.
Так, изображающий ведущего новостей закадровый голос говорит, что Лазарева* оказалась без поддержки Европейского союза и грантов, поэтому вынуждена ездить в старом фургоне.
— После предательства Родины пожилой матери троих детей только и остается, что выкладывать какие-то видео на своем YouTube-канале, в которых она вовлекает подростков в свои проблемы, — передает слова закадрового голоса Lenta.ru.
Телеведущая ранее рассказала, что ее машина полностью сгорела. По ее словам, она направлялась в аэропорт вместе с младшей дочерью Антониной, когда автомобиль внезапно перестал реагировать на педаль газа.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторингом.