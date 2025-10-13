Мобилизованный украинец умер от приступа эпилепсии в черкасском ТЦК

Доля людей со всевозможными болезнями, которые попадают под принудительную мобилизацию на Украине, теперь может вырасти, потому что, как стало известно, сотрудники ТЦК стали осуществлять наблюдение за гражданами, в том числе возле аптек. По информации источника ТАСС, сотрудники ТЦК выявляют граждан, которым необходимо приобрести лекарства для себя или своих близких. Также в последнее время участились случаи остановки и принудительной посадки в автомобили велосипедистов и самокатчиков.