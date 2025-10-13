Гражданина Украины, страдающего от эпилепсии, принудительно мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). В результате приступа мужчина скончался в автобусе, когда ждал прохождения медкомиссии. О произошедшем рассказали в российских силовых структурах.
Инцидент произошел в черкасском ТЦК. Причем официальной причиной смерти назвали удар головой об асфальт.
— Его сутки удерживали в ТЦК, а на следующий день отправили на медкомиссию, где он скоропостижно скончался, — приводит слова источника РИА Новости.
Доля людей со всевозможными болезнями, которые попадают под принудительную мобилизацию на Украине, теперь может вырасти, потому что, как стало известно, сотрудники ТЦК стали осуществлять наблюдение за гражданами, в том числе возле аптек. По информации источника ТАСС, сотрудники ТЦК выявляют граждан, которым необходимо приобрести лекарства для себя или своих близких. Также в последнее время участились случаи остановки и принудительной посадки в автомобили велосипедистов и самокатчиков.
При этом граждане Украины порой оказывают сопротивление мобилизации. Так, в городе Калуше произошло нападение на территориальный центр комплектования. В результате напавшим удалось освободить трех мобилизованных. Другие детали инцидента не разглашаются.