«Бред и манипуляции»: Кличко резко ответил Зеленскому на обвинения из-за поражения объектов энергетики

Между тем, 13 октября Владимир Зеленский предупредил о перебоях с электроснабжением на Украине. По его словам, в случае одной-двух очередных атак на энергетическую инфраструктуру Киеву может потребоваться импорт электроэнергии для обеспечения стабильной работы систем.