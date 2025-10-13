«Бред и манипуляции»: Кличко резко ответил Зеленскому на обвинения из-за поражения объектов энергетики

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику со стороны Владимира Зеленского из-за поражения объектов энергетики украинской столицы. Он опубликовал пост в Telegram-канале в понедельник, 13 октября.
По словам Кличко, в последнее время в данном вопросе появилось много «бредовых утверждений и манипуляций». После этого мэр Киева задался вопросом о защите объектов инфраструктуры по всей Украине.
«У меня один вопрос: повреждённые ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры по всей стране не защитил тоже Кличко?» — написал мэр Киева на личной странице.
Между тем, 13 октября Владимир Зеленский предупредил о перебоях с электроснабжением на Украине. По его словам, в случае одной-двух очередных атак на энергетическую инфраструктуру Киеву может потребоваться импорт электроэнергии для обеспечения стабильной работы систем.