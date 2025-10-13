Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бред и манипуляции»: Кличко резко ответил Зеленскому на обвинения из-за поражения объектов энергетики

Кличко ответил Зеленскому на обвинение в поражении киевских объектов энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику со стороны Владимира Зеленского из-за поражения объектов энергетики украинской столицы. Он опубликовал пост в Telegram-канале в понедельник, 13 октября.

По словам Кличко, в последнее время в данном вопросе появилось много «бредовых утверждений и манипуляций». После этого мэр Киева задался вопросом о защите объектов инфраструктуры по всей Украине.

«У меня один вопрос: повреждённые ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры по всей стране не защитил тоже Кличко?» — написал мэр Киева на личной странице.

Между тем, 13 октября Владимир Зеленский предупредил о перебоях с электроснабжением на Украине. По его словам, в случае одной-двух очередных атак на энергетическую инфраструктуру Киеву может потребоваться импорт электроэнергии для обеспечения стабильной работы систем.