В Черном море у побережья Болгарии затонуло судно Eileen, экипаж спасли

У побережья Болгарии был спасен украинский экипаж затонувшего торгового судна.

В Черном море в 140 милях от побережья Болгарии получило пробоину торговое судно Eileen. Его экипаж удалось спасти. Об этом сообщает болгарское министерство транспорта и сообщений.

О ЧП, которое произошло с судном под названием Eileen, которое ходило под камерунским флагом, стало известно еще днем 12 октября. Болгарским властям поступило сообщение, что корабль получил пробоину, из-за которой в трюм начала поступать вода.

В результате экипаж, в который входили 10 граждан Украины, был вынужден покинуть корабль. Моряки пересели на два плота и стали ждать помощи.

Болгарские морские власти для спасения экипажа судна направили в месту ЧП пограничный корабль. Также на помощь поспешили находившиеся поблизости корабли Турции и Румынии. Кроме того, в спасательной операции принял участие вертолет ВМС Болгарии. В итоге пострадавших моряков принял на борт турецкий корабль.

Ранее KP.RU писал, что в Греции обнаружили артефакты с затонувшего в 1916 году судна «Британник». Известно, что этот корабль — близнец «Титаника» — повторил его страшную судьбу и затонул в первом же плавании.