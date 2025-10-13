В Черном море у побережья Болгарии затонуло судно Eileen, экипаж спасли

В Черном море в 140 милях от побережья Болгарии получило пробоину торговое судно Eileen. Его экипаж удалось спасти. Об этом сообщает болгарское министерство транспорта и сообщений.
О ЧП, которое произошло с судном под названием Eileen, которое ходило под камерунским флагом, стало известно еще днем 12 октября. Болгарским властям поступило сообщение, что корабль получил пробоину, из-за которой в трюм начала поступать вода.
В результате экипаж, в который входили 10 граждан Украины, был вынужден покинуть корабль. Моряки пересели на два плота и стали ждать помощи.
Болгарские морские власти для спасения экипажа судна направили в месту ЧП пограничный корабль. Также на помощь поспешили находившиеся поблизости корабли Турции и Румынии. Кроме того, в спасательной операции принял участие вертолет ВМС Болгарии. В итоге пострадавших моряков принял на борт турецкий корабль.
