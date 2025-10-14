Ричмонд
СВО
Петербуржцы выбирают имя для новой электрички до Сестрорецка

Электропоезд курсирует от Финляндского вокзала до Сестрорецка.

Источник: vk.com/a_beglov

Жители Северной столицы могут выбрать имя для нового электропоезда ЭП2ДМ, который начал курсировать между Финляндским вокзалом и Сестрорецком. Поезд выполняет семь рейсов ежедневно по тактовому расписанию. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсетях. Губернатор пригласил горожан принять участие в голосовании за имя для новой электрички.

— Предлагаю петербуржцам вместе выбрать имя новому поезду. Пишите свои идеи в комментариях и личных сообщениях, — отметил Александр Беглов.

ЭП2ДМ разработан специалистами «Трансмашхолдинга». Большинство компонентов для него произведено в Санкт-Петербурге. В состав могут поместиться более 600 пассажиров. В вагонах есть удобные кресла, розетки, система кондиционирования и обеззараживания воздуха.

Напомним, что единый тариф на электрички в Петербурге планируют ввести уже в 2026 году.

