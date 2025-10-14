Петербуржцы выбирают имя для новой электрички до Сестрорецка

Жители Северной столицы могут выбрать имя для нового электропоезда ЭП2ДМ, который начал курсировать между Финляндским вокзалом и Сестрорецком. Поезд выполняет семь рейсов ежедневно по тактовому расписанию. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсетях. Губернатор пригласил горожан принять участие в голосовании за имя для новой электрички.