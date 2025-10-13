Кличко ответил Зеленскому на обвинения в поражении энергетических объектов Киева

Тем временем российские бойцы продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Так, 5 октября ВС РФ ночью нанесли масштабный удар по энергетике противника. Предположительно, российские войска задействовали около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и 2 «Кинжала». В тот день ВС РФ поразили объекты энергетики в Одессе, во Львове, в Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях, в Запорожье.