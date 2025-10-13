Кличко ответил Зеленскому на обвинения в поражении энергетических объектов Киева

Мэр Киева Виталий Кличко возмутился обвинением президента Украины Владимира Зеленского в поражении энергетических объектов украинской столицы. Соответствующая публикация появилась в его социальных сетях.
В обращении Зеленский дал понять, что считает Кличко одним из виновных в повреждении энергоинфраструктуры, на что мэр города ответил встречным выпадом.
— У меня один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры по всей стране не защитил тоже Кличко? — возмутился глава украинской столицы.
Также Кличко заявил, что в последнее время появилось много «бреда и манипуляций» на тему ударов по украинской энергетике, передает RT.
Тем временем российские бойцы продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Так, 5 октября ВС РФ ночью нанесли масштабный удар по энергетике противника. Предположительно, российские войска задействовали около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и 2 «Кинжала». В тот день ВС РФ поразили объекты энергетики в Одессе, во Львове, в Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях, в Запорожье.
Кроме того, бойцам удалось освободить населенный пункт Кузьминовка в Донецкой Народной Республике.