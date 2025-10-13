Татьяна Тарасова поддержала олимпийское перемирие между Россией и Украиной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на идею объявить олимпийское перемирие за неделю до старта Олимпиады-2026.
Тренер отметила, что идея хорошая, замечательная и даже в древности останавливали конфликты о время соревнований.
Сложно рассуждать, реализуемо ли перемирие в реальности, но тренер поддерживает это предложение и выступает за них.
— Надеюсь, политики прислушаются. А то, что на Украине изъявили готовность к перемирию, меня мало волнует. Если бы они правда этого хотели, давно остановили бы войну, — сказала Тарасова RT.
Тренер отметила, что если стороны договорятся, то встанет вопрос, как реализуют все в МОК.
— Для России там пока ничего хорошего не делают. Только придумывают, как бы не допустить россиян к соревнованиям, — отметила Тарасова, добавив, что все люди выступают за перемирие.
7 октября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим будет настаивать на временном прекращении огня во всех мировых конфликтах на время проведения предстоящих Олимпийских игр, пишет Газета.ru.
Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США продолжают контактировать по украинскому треку.
Контакты продолжаются по соответствующим каналам, но пока перемен нет, пишет aif.ru.