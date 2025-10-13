В США представили линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk

В Соединенных Штатах презентовали линейку мобильных пусковых установок, предназначенных для запуска американских дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом сообщается на сайте компании Oshkosh Defense, показавшей новую технику.
Американская фирма продемонстрировала линейку многоцелевых автономных транспортных средств в ходе выставки AUSA 2025. Среди них — пусковая установка X-MAV, предназначенная для работы с дальнобойными боеприпасами. Она также может быть вооружена четырьмя ракетами Tomahawk.
Также в линейку вошли многоцелевые автономные аппараты M-MAV и L-MAV со средними и легкими конструкциями, оснащенные боеприпасами РСЗО и предназначенные для борьбы с дронами.
