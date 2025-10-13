В США представили линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk

Американская фирма продемонстрировала линейку многоцелевых автономных транспортных средств в ходе выставки AUSA 2025. Среди них — пусковая установка X-MAV, предназначенная для работы с дальнобойными боеприпасами. Она также может быть вооружена четырьмя ракетами Tomahawk.