Японские биологи вылечили бесплодие у самцов мыши при помощи РНК-терапии

В пресс-службе Университета Осаки сообщили, что биологи разработали экспериментальную терапию, нацеленную на исправление мутации в гене PDNA2, который играет важную роль в мейозе мужских половых клеток. Для ее создания исследователи разработали жировые наночастицы. Они могут проникать в «заготовки» половых клеток и доставлять в них РНК-копии исправленной формы гена PDNA2.