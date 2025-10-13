Японские биологи вылечили бесплодие у самцов мыши при помощи РНК-терапии

Японские молекулярные биологи создали экспериментальную РНК-терапию, способную восстановить работу гена PDHA2, мутации в котором вызывают тяжелые формы мужского бесплодия, пишет ТАСС.
Как отмечают ученые, у примерно 50% носителей азооспермии, формы мужского бесплодия, проблемы с продолжением рода появляются из-за того, что в их ДНК есть мутации, вызывающие сбои в процессе мейоза.
В пресс-службе Университета Осаки сообщили, что биологи разработали экспериментальную терапию, нацеленную на исправление мутации в гене PDNA2, который играет важную роль в мейозе мужских половых клеток. Для ее создания исследователи разработали жировые наночастицы. Они могут проникать в «заготовки» половых клеток и доставлять в них РНК-копии исправленной формы гена PDNA2.
Специалисты проверили работу терапии на бесплодных самцах мыши с дефектной копией PDNA2. Наблюдения показали, что мейоз перезапустился в 55% регионов половых органов самцов. В результате у них сформировались полноценные половые клетки.
