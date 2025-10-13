Россиян предупредили о возможных очередях на границе Шенгенской зоны: подробности

Посольство России в Бельгии сообщило о возможных очередях при въезде в Шенгенскую зону. Об этом посольство информировало подписчиков в Telegram-канале.
Сообщается, что в Бельгии и других странах Шенгена введена в действие новая система въезда и выезда граждан со сбором биометрии у иностранцев. Новые правила действуют во всех основных пунктах пропуска страны, а к 10 апреля 2026 года они должны будут применяться во всех основных пунктах на внешних границах Шенгенской зоны. В связи с этим, россиян предупредили о возможных очередях.
«Рекомендуется планировать Ваши поездки, закладывая дополнительное время на прохождение паспортного контроля и подачу биометрических данных, как при вьезде, так и при выезде с территории Бельгии. На начальном этапе эксплуатации системы возможны очереди в пунктах пропуска», — говорится в сообщении.
Между тем, в Министерстве иностранных дел России напомнили о новых правилах въезда в Шенгенскую зону. С 12 октября 2025 года иностранцы, приезжающие в страны Шенгенской зоны, должны будут сдавать биометрические данные на границе. Это касается и россиян.