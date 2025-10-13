Россиян предупредили о возможных очередях на границе Шенгенской зоны: подробности

Сообщается, что в Бельгии и других странах Шенгена введена в действие новая система въезда и выезда граждан со сбором биометрии у иностранцев. Новые правила действуют во всех основных пунктах пропуска страны, а к 10 апреля 2026 года они должны будут применяться во всех основных пунктах на внешних границах Шенгенской зоны. В связи с этим, россиян предупредили о возможных очередях.