Россиян предупредили о возможных очередях на границе Шенгенской зоны: подробности

Посольство РФ в Бельгии: при въезде в Шенгенскую зону могут быть очереди.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России в Бельгии сообщило о возможных очередях при въезде в Шенгенскую зону. Об этом посольство информировало подписчиков в Telegram-канале.

Сообщается, что в Бельгии и других странах Шенгена введена в действие новая система въезда и выезда граждан со сбором биометрии у иностранцев. Новые правила действуют во всех основных пунктах пропуска страны, а к 10 апреля 2026 года они должны будут применяться во всех основных пунктах на внешних границах Шенгенской зоны. В связи с этим, россиян предупредили о возможных очередях.

«Рекомендуется планировать Ваши поездки, закладывая дополнительное время на прохождение паспортного контроля и подачу биометрических данных, как при вьезде, так и при выезде с территории Бельгии. На начальном этапе эксплуатации системы возможны очереди в пунктах пропуска», — говорится в сообщении.

Между тем, в Министерстве иностранных дел России напомнили о новых правилах въезда в Шенгенскую зону. С 12 октября 2025 года иностранцы, приезжающие в страны Шенгенской зоны, должны будут сдавать биометрические данные на границе. Это касается и россиян.