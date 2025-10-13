Военный флот США поздравили с 250-летием фото с российским крейсером «Варяг»

Национальный музей морских котиков Военно-морских сил США поздравил американский военный флот с 250-летием, опубликовав фото с изображением российского крейсера «Варяг». Соответствующий пост был опубликован в официальном аккаунте учреждения.
На некорректную публикацию быстро обратили внимание ветераны ВМС, после чего запись была удалена. Однако скриншот с изображением остался в других изданиях и соцсетях, включая блог журналиста WSJ Дэвида Брауна.
Отмечается, что данная ошибка стала одной из многих других ошибок военных США, которые, по словам пользователей соцсетей, даже не знают, как выглядят американские корабли.
Ранее KP.RU сообщал, что американский конгрессмен Кори Миллс поздравил ВМС США с 248 годовщиной, опубликовав фотографию с российским крейсером «Петр Великий».