Экспортеры учитывают вкусы местных жителей

Объем торговли Москвы и ОАЭ вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. 13 октября «Вечерняя Москва» узнала, как развиваются деловые отношения между государствами.
Больший торговый обмен между странами приходится на несырьевой неэнергетический сектор — это продукты питания, косметика, современные информационные системы. Больше всего корпорации из Эмиратов интересуются высокотехнологичной продукцией московского производства. 13 октября в ОАЭ начала работу международная технологическая выставка GITEX Global 2025 — одна из крупнейших в мире. Правительство Москвы представит на ней сразу несколько перспективных ИТ-проектов, среди которых цифровой двойник столицы и платформа для создания программного обеспечения (ПО) и обслуживания информационных систем.
Одна из самых интересных разработок — сервис с бесплатным предоставлением специалистам всех необходимых инструментов для полного цикла создания программного обеспечения (ПО), включая планирование, ведение документации, работу с кодом и запуск продукта. Сегодня в Москве им пользуются около 27 тысяч специалистов, и его разработчики надеются привлечь внимание к нему и представителей крупных компаний из Объединенных Арабских Эмиратов.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, столица регулярно принимает участие в международных бизнес-миссиях в ОАЭ.
— Москва ежегодно проводит масштабные форумы, посвященные развитию технологий, и демонстрирует свои лучшие практики за рубежом. На выставке в Объединенных Арабских Эмиратах российская столица покажет разработки как для госсектора, так и для бизнеса, — отметила Наталья Сергунина.
Объем экспорта московских товаров в ОАЭ растет год от года. Так, за первые шесть месяцев 2025-го он вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Одними из самых популярных товаров у заказчиков из Эмиратов стали продукты питания, в частности сладости, и уходовая косметика.
Стоит отметить, что московские производители разрабатывают свою продукцию для этой страны с учетом особенностей потребительского спроса. Например, шоколад делают со специями в виде имбиря или корицы — именно таким вкусам отдают предпочтение жители ОАЭ. А косметику всегда делают с качественным уровнем защиты от ультрафиолета. По словам одного из экспортеров Сергея Сухарева, его компания заключает с Эмиратами контракт на поставку линейки солнцезащитных средств.
— У нас уже есть опыт сотрудничества в этой области с другими странами, сейчас ведем переговоры с Эмиратами. Они очень заинтересованы в этом, так как эти средства пользуются большим спросом и продаются даже в обычных супермаркетах, — рассказал он.
Еще в ОАЭ очень любят мороженое московского производства и отдают предпочтение вариантам без сахара, но с содержанием протеина. Также покупателям очень нравятся сладости со вкусом пряника.
Московские экспортеры продолжат продвигать свою продукцию на рынках страны.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Виталий Степанов, генеральный директор Московского экспортного центра (МЭЦ):
— При комплексной поддержке Московского экспортного центра столичные компании в первом полугодии 2025 года экспортировали товаров и услуг в ОАЭ на 710 миллионов рублей — рост составил 135 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, Объединенные Арабские Эмираты стали одним из лидеров по динамике увеличения поддержанного экспорта Москвы в дружественные страны.