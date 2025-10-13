Reuters: Президент Мадагаскара уехал в безопасное место из страха за свою жизнь

По словам президента Мадагаскара Андри Радзуэлина, ему пришлось уехать в безопасное место, чтобы обезопасить себя. Об этом пишет Reuters.
Напомним, что на фоне вспыхнувших беспорядков президент Мадагаскара Андри Радзуэлина был вынужден покинуть страну. Согласно сообщениям RFI и Reuters, его эвакуация была осуществлена на французском военном самолете.
Уточняется, что это решение было принято по соглашению с президентом Франции Макроном. При этом Франция утверждает, что якобы не вмешивается в внутренний конфликт на Мадагаскаре.
По словам Радзуэлина, 12 октября была совершена попытка незаконного захвата власти. Ранее военные поддержали митингующих, которые требовали его отставки.
Накануне МИД РФ предупредил россиян об опасной обстановке на Мадагаскаре и порекомендовал отказаться от поездок туда до полного урегулирования кризиса.