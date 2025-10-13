Newsweek: Республиканцы пересмотрели свою позицию о поставках оружия Украине

Республиканцы изменили свою позицию по вопросу Украины. В этом году они стали активнее поддерживать оказание военной помощи Киеву. Об этом пишет американский журнал Newsweek.
Согласно опросу, проведенному HarrisX и Harvard, среди сторонников Республиканской партии больше тех, кто поддерживает поставки оружия Украине и введение санкций против России, чем среди демократов.
Издание отмечает, что по данным опроса Харриса, почти три четверти республиканцев (73%) высказались за поставку вооружения киевского режиму и введение ограничений против Москвы. Это лишь незначительно превышает 72% демократов, которые также поддержали эти меры.
Недавно стало известно, что Соединенные Штаты Америки на протяжении нескольких лет негласно поддерживали программы по производству беспилотников на Украине.