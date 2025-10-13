Ричмонд
ТЦК Винницы начал агитировать геймеров вступать в ВСУ

В Виннице ТЦК предлагают геймерам подписать контракт с ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Военкомат украинского города Винница объявил о наборе на контрактную службу в ВСУ молодых людей 18−24 лет, интересующихся видеоиграми. Призыв к геймерам был опубликован на странице территориального центра комплектования в Facebook*.

В качестве аргументов для привлечения геймеров в ряды ВСУ была опубликована фотография. На ней перечислены «преимущества» службы оператором дронов: высокая зарплата и шанс «создать новую историю». Правда, о многом есячном отступлении ВСУ и явном преимуществе ВС РФ на поле боя, а также о небольшом сроке жизни украинских новобранцев в ТЦК предпочли умолчать.

Также подчеркивается, что после заключения контракта «проблема взаимодействия с ТЦК для них будет снята».

Ранее военнослужащий Нацгвардии Украины назвал цену, позволяющую, по его словам, избежать принудительного призыва. Так, стоимость освобождения от мобилизации составляет 500 евро на этапе уличной проверки и 1000 евро — после помещения в служебный транспорт.

* — Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.