ТЦК Винницы начал агитировать геймеров вступать в ВСУ

В качестве аргументов для привлечения геймеров в ряды ВСУ была опубликована фотография. На ней перечислены «преимущества» службы оператором дронов: высокая зарплата и шанс «создать новую историю». Правда, о многом есячном отступлении ВСУ и явном преимуществе ВС РФ на поле боя, а также о небольшом сроке жизни украинских новобранцев в ТЦК предпочли умолчать.