КХЛ признала победную шайбу СКА в игре с «Автомобилистом» ошибочной

Согласно опубликованной информации, на 46-й минуте после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот.
«Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам СКА и “Автомобилист”, а также всем болельщикам за данный эпизод», — говорится в сообщении лиги.
В итоге КХЛ пожизненно дисквалифицировала судью видеоповторов, который принял ошибочное решение.
Напомним, ошибка позволила СКА прервать серию из пяти поражений подряд. Команда Игоря Ларионова занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» второй на Востоке с 21 очком после 16 матчей.
