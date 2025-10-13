Музей морских котиков США поздравил флот фотографией российского крейсера

Музей морских котиков ВМС Соединенных Штатов поздравил американский флот с 250-летием и сопроводил пост коллажем с российским ракетным крейсером «Варяг».
— Сегодня мы празднуем день рождения Военно-морских сил США — 250 лет отваги, храбрости и верности. Спасибо всем, кто служил и продолжает служить нашему народу, — говорится в публикации в соцсети X.
Пост увидели военные американского флота в отставке и журналисты, в том числе корреспондент издания The Wall Street Journal Дэвид Браун, после чего его удалили.
В апреле со здания министерства образования и науки Алтайского края убрали установленный ко Дню Победы баннер с изображенными на нем людьми с шестью пальцами. В ведомстве произошедшее связали с технической ошибкой.
Мужчина из Барнаула заметил на здании министерства образования и науки Алтайского края плакат ко Дню Победы, где был изображен военный с шестью пальцами. Соответствующим снимком он поделился на странице в социальной сети «ВКонтакте». Местный житель возмутился из-за такой невнимательности властей.