Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Музей морских котиков США поздравил флот фотографией российского крейсера

Музей морских котиков ВМС Соединенных Штатов поздравил американский флот с 250-летием и сопроводил пост коллажем с российским ракетным крейсером «Варяг».

Музей морских котиков ВМС Соединенных Штатов поздравил американский флот с 250-летием и сопроводил пост коллажем с российским ракетным крейсером «Варяг».

— Сегодня мы празднуем день рождения Военно-морских сил США — 250 лет отваги, храбрости и верности. Спасибо всем, кто служил и продолжает служить нашему народу, — говорится в публикации в соцсети X.

Пост увидели военные американского флота в отставке и журналисты, в том числе корреспондент издания The Wall Street Journal Дэвид Браун, после чего его удалили.

В апреле со здания министерства образования и науки Алтайского края убрали установленный ко Дню Победы баннер с изображенными на нем людьми с шестью пальцами. В ведомстве произошедшее связали с технической ошибкой.

Мужчина из Барнаула заметил на здании министерства образования и науки Алтайского края плакат ко Дню Победы, где был изображен военный с шестью пальцами. Соответствующим снимком он поделился на странице в социальной сети «ВКонтакте». Местный житель возмутился из-за такой невнимательности властей.