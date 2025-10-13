Любимого не брошу: жены военных помогают фронту

Жители Таганского района с 2022 года помогают участникам СВО и населению приграничных регионов страны. Жены военных, молодежь и пенсионеры мобилизовались ради Победы.
Глава корпуса волонтеров Таганского района Надежда Сальникова рассказала «Вечерней Москве», что изначально их поддержка основывалась на психологической помощи населению и мастер-классах. Но как только у военных и жителей новых территорий появился запрос на гуманитарную помощь, москвичи расширили сферу своей деятельности.
— Мы собирали гуманитарку, отправляли ее на всевозможные направления — Курск, Белгород, новые территории, — говорит Надежда. — В посылки входило много всего. Наши волонтеры сильно старались. Мы собирали все необходимое для школ, детских садов, простого мирного населения и, конечно же, наших защитников.
Первостепенно, по словам Сальниковой, поддержка идет жителям Таганского района, находящимся на фронте.
— Им посылки передаем из рук в руки. Возят жены военных, наши волонтеры, иногда и сами бойцы забирают во время отпуска, — рассказывает «Вечерней Москве» глава волонтерского корпуса.
А ради того, чтобы у соотечественников на передовой было все необходимое, мобилизовались сразу несколько поколений: от пенсионеров до школьников.
— Наш корпус образовался из женщин, чьи мужья ушли на фронт. После этого уже присоединилась молодежь — это наши дети и ребята из «Молодежной палаты» Таганского района. Спустя время с нами начали работать и участники программы «Московское долголетие», — говорит Надежда.
Сейчас спектр поддержки от волонтеров расширился еще сильнее.
— Мы оказываем юридическую помощь военным и их семьям. В этом нас сильно поддерживают наши органы власти — еще ни разу не отказывали. Кроме того, конечно же, занимаемся психологической помощью, если она необходима. Здесь с обратившимися работают специалисты, — говорит Сальникова. — Ну, а гуманитарную помощь мы собираем постоянно. С 2022 года не перестаем. В Таганском районе у нас работает пять площадок, организованных своими силами.
Надежда добавляет, что два помещения у них выделены для плетения маскировочных сетей. Остальные рассчитаны на сбор гумпомощи.
— Это разные помещения — кто что смог предоставить. Например, у нашего волонтера во владении небольшая комната в подъезде. Она закрытая и находится под наблюдением консьержа. Через него порой передаются посылки для фронта, — рассказывает Сальникова.
Вся деятельность добровольцев отнимает много сил и времени. Но для волонтеров главный стимул — победа. Особенно это чувствуется, когда они получают обратную связь с фронта.
— Они отправляют нам видеоответы. Это так волнительно и радостно. Слова защитников придают нам сил, — говорит Надежда. — Но и мы не отстаем — тоже шлем им видео, стараемся поднять настроение. Поэтому когда у бойцов СВО случается отпуск, многие приходят в нашу волонтерскую общину попить чай с тортиком. Таких теплых встреч у нас уже было около шести. И они зажигают дополнительный огонь в нашей молодежи. Ведь одно дело узнать о ситуации от мамы, а другое — услышать, насколько важна помощь каждого.
КСТАТИ.
Волонтерский корпус Таганского района суммарно отправил на фронт более 30 тонн гумпомощи. В нее вошли свыше тысячи квадратных метров маскировочных сетей, сплетенных неравнодушными гражданами, около 15 тысяч окопных свечей, техника, медикаменты и гигиенические наборы. На фронт передали более десяти тысяч сухих душей.