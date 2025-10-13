Ричмонд
Работа светофоров оптимизирована на четырех перекрестках в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю в Московской области оптимизировали работу светофоров на четырех перекрестках, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

«На прошлой неделе специалисты ЦБДД Подмосковья оптимизировали работу светофоров на четырех перекрестках», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в селе Кудиново Богородского городского округа на светофоре на пересечении ул. Центральная и ул. Асфальтовая добавили дневной и вечерний режимы работы. В Ивантеевке Пушкинского городского округа на трех светофорах на пресечениях ул. Хлебозаводская с ул. Кирова, ул. Школьная и ул. Колхозная добавили утренний, дневной и вечерний режимы работы и синхронизировали их между собой.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что работа еще пяти светофоров оптимизирована в трех муниципалитетах Подмосковья. Работы были проведены в Ленинском городском округе, Чехове и Домодедово. Такие корректировки позволяют на 10−15% повысить пропускную способность на дорожных объектах.