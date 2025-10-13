Не оставили от лагеря смерти камня на камне

14 октября исполняется 82 года восстанию заключенных в нацистском лагере Собибор. Возглавил бунт военнопленный из СССР Александр Печерский.
Лагерь Собибор был устроен 15 мая 1942 года возле одноименной деревни на юго-востоке Польши, в глухом лесу. Это был лагерь смерти: большинство заключенных в день прибытия отправляли в газовые камеры. Лишь незначительное число узников оставляли для разных работ. За порядок отвечали 29 унтер-офицеров СС и около сотни рядовых охранников, в основном украинских коллаборационистов. За полтора года там уничтожили не менее 170 тысяч евреев.
К лету 1943 года в Собиборе сформировалось подполье — правда, у его участников не было боевого опыта. А в конце сентября в лагерь прислали группу советских военнопленных, в которой был 34-летний техник-интендант Александр Печерский — он вскоре стал лидером сопротивления. 14 октября 1943 года вспыхнуло восстание. Охранников поодиночке заманивали в мастерские: одному шепнули, что от уничтоженного еврея осталось отличное пальто, другого соблазнили ботинками…. Желание поживиться втайне от сослуживцев оказывалось сильнее бдительности. Удалось зарубить 12 эсэсовцев и несколько рядовых конвоиров. А потом перерезать телефонные провода и обесточить колючую проволоку.
В лагере насчитывалось почти 550 заключенных. На побег решились 410. Около 80 погибли на месте — были застрелены с вышек, подорвались на минных полях, окружавших Собибор. Еще 170 человек немцы выловили в следующие две недели в окрестностях. Впоследствии еще 90 беглецов сдали или убили местные пособники фашистов. До конца войны дожили около полусотни восставших. Среди них был Александр Печерский: уже 22 октября 1943-го он присоединился к партизанскому отряду в Белоруссии, успел повоевать и в регулярных войсках. Скончался он в 1990 году.
Восстание буквально сровняло Собибор с землей: оставшихся узников перевели в другие лагеря, постройки снесли, а освободившееся место перепахали и засадили овощами. Немцы не хотели, чтобы хоть что-то напоминало им о пережитом позоре.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Илья Васильев, председатель правления «Фонда Александра Печерского»:
— Восстание в Собиборе было одним из самых массовых и успешных восстаний в нацистских лагерях. За два месяца до этого восстали узники Треблинки. И бежать удалось почти такому же количеству людей. Но они не смогли перебить эсэсовский гарнизон, не захватывали склад с оружием — и у них не было этого чувства «мы вступили в сражение и победили». А бывшие узники Собибора, особенно из числа советских военнопленных, до последних дней жизни ощущали себя именно участниками «битвы при Собиборе».