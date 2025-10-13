Не оставили от лагеря смерти камня на камне

— Восстание в Собиборе было одним из самых массовых и успешных восстаний в нацистских лагерях. За два месяца до этого восстали узники Треблинки. И бежать удалось почти такому же количеству людей. Но они не смогли перебить эсэсовский гарнизон, не захватывали склад с оружием — и у них не было этого чувства «мы вступили в сражение и победили». А бывшие узники Собибора, особенно из числа советских военнопленных, до последних дней жизни ощущали себя именно участниками «битвы при Собиборе».