Белорус доказал на экспертизе, что iPhone перестал заряжаться не по его вине

Белорус неоднократно обращался к продавцу, чтобы расторгнуть договор, однако получал отказ по причине якобы неаккуратной эксплуатации. Но с подобным решение мужчина согласен не был и обратился к судебным экспертам. Он попросил провести экспертизу радиоэлектронных устройств и бытовой техники.