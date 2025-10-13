Белорус доказал на экспертизе, что iPhone перестал заряжаться не по его вине

Белорус смог вернуть деньги за купленный iPhone, который перестал заряжаться. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ведомстве заметили, что гродненец три месяца назад купил в магазине мобильный телефон iPhone 14. В момент использования мобильной устройство перестало корректно работать. В частности, гаджет не включался и не заряжался.
Белорус неоднократно обращался к продавцу, чтобы расторгнуть договор, однако получал отказ по причине якобы неаккуратной эксплуатации. Но с подобным решение мужчина согласен не был и обратился к судебным экспертам. Он попросил провести экспертизу радиоэлектронных устройств и бытовой техники.
В момент проведения экспертизы было установлено, что данный мобильный телефон находится в неработоспособном состоянии из-за того, что у него есть неисправность (дефект).
«С учетом того, что по результатам судебного исследования, факт продажи товара ненадлежащего качества нашел свое подтверждение, продавец добровольно удовлетворил требования покупателя», — сообщили в ГКСЭ.
И отметили, что жителю Гродно удалось возместить деньги, которые были затрачены на покупку мобильного телефона.
Тем временем в Минске пенсионерка лишилась 8000 рублей, приложив банковскую карту к телефону.
Кстати, белорусский певец Александр Солодуха станцевал вместе с курсантами военного факультета БГУ под свой хит про виноград: «Мы не думали, что он придет».
Ранее мы писали, что весы с искусственным интеллектом появились в минском гипермаркете.