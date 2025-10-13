Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорус доказал на экспертизе, что iPhone перестал заряжаться не по его вине

Белорус пошел на экспертизу после покупки iPhone.

Источник: Комсомольская правда

Белорус смог вернуть деньги за купленный iPhone, который перестал заряжаться. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве заметили, что гродненец три месяца назад купил в магазине мобильный телефон iPhone 14. В момент использования мобильной устройство перестало корректно работать. В частности, гаджет не включался и не заряжался.

Белорус неоднократно обращался к продавцу, чтобы расторгнуть договор, однако получал отказ по причине якобы неаккуратной эксплуатации. Но с подобным решение мужчина согласен не был и обратился к судебным экспертам. Он попросил провести экспертизу радиоэлектронных устройств и бытовой техники.

В момент проведения экспертизы было установлено, что данный мобильный телефон находится в неработоспособном состоянии из-за того, что у него есть неисправность (дефект).

«С учетом того, что по результатам судебного исследования, факт продажи товара ненадлежащего качества нашел свое подтверждение, продавец добровольно удовлетворил требования покупателя», — сообщили в ГКСЭ.

И отметили, что жителю Гродно удалось возместить деньги, которые были затрачены на покупку мобильного телефона.

Тем временем в Минске пенсионерка лишилась 8000 рублей, приложив банковскую карту к телефону.

Кстати, белорусский певец Александр Солодуха станцевал вместе с курсантами военного факультета БГУ под свой хит про виноград: «Мы не думали, что он придет».

Ранее мы писали, что весы с искусственным интеллектом появились в минском гипермаркете.