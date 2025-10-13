Зеленский придумал, где взять деньги на американские Томагавки: но есть нюанс

Ранее в Кремле сообщили, что там внимательно следят за любыми сообщения о планируемых поставках крылатых ракет «Томагавк» Украине, подчеркивая, что этот вопрос вызывает у РФ обеспокоенность. При этом накануне об этом также говорил российский глава Владимир Путин.