Глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил, что Киев якобы может взять средства на приобретение ракет «Томагавк» из замороженных активов РФ.
Зеленский считает, что средства можно получить по линии НАТО или купить ракеты напрямую, используя сырьевую сделку.
В качестве третьего способа киевский главарь назвал использование замороженных российских активов для приобретения ракет. Правда, забыл при этом, что ЕС использовать замороженные активы РФ откровенно побаивается.
Ранее в Кремле сообщили, что там внимательно следят за любыми сообщения о планируемых поставках крылатых ракет «Томагавк» Украине, подчеркивая, что этот вопрос вызывает у РФ обеспокоенность. При этом накануне об этом также говорил российский глава Владимир Путин.
Кроме этого, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве осведомлены: применение дальнобойных ракет невозможно без непосредственного содействия США.
При этом российский президент также подчеркнул, что усиление системы противовоздушной обороны страны будет ответной мерой Москвы на поставки американских ракет «Томагавк» киевскому режиму. Путин также акцентировал, что возможные поставки ракет Украине приведут к разрушению отношений России и Штатами.