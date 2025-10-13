Ричмонд
Трамп на саммита по Газе назвал Пашиняна соотечественником Алиева

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник, 13 октября, назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» главы Азербайджана Ильхама Алиева.

— Где ваш соотечественник? — спросил он, повернувшись к азербайджанскому лидеру, во время саммита по Газе, который проходит в египетском Шарм-эш-Шейхе. Тот указал пальцем на главу Армении.

Американский лидер отметил, что стороны конфликтовали на протяжении 32 лет, но Штатам удалось урегулировать ситуацию всего за час.

В своей речи глава Белого дома использовал слово «compatriot», которое чаще всего переводится как «соотечественник», но также может означать «товарищ» или «друг», передает РИА Новости.

18 сентября Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером рассказал о том, как урегулировал военный конфликт в Закавказье. Глава США в своей речи перепутал Армению с Албанией и назвал Азербайджан «Абербайджаном».

Это не первый подобный случай. Американский президент 12 сентября в интервью каналу Fox News перепутал Армению и Албанию, говоря о войне с Азербайджаном. Он тогда отметил, что «азербайджано-албанский» конфликт длился долгие годы.

