Пропала в разгар праздника: 44-летнюю уфимку не могут отыскать уже несколько дней

Как сообщают волонтеры, 11 октября женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Была одета в серую жилетку, коричневый костюм с леопардовыми вставками и коричневые ботинки.