Пропала в разгар праздника: 44-летнюю уфимку не могут отыскать уже несколько дней

Уже три дня идут поиски пропавшей 44-летней уфимки Назокат Курбоновой. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, 11 октября женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Была одета в серую жилетку, коричневый костюм с леопардовыми вставками и коричневые ботинки.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.