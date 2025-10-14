Иудеи 14 октября 2025 года отмечают Симхат Тора

23-го числа месяца тишрей иудеи отмечают праздник Симхат Тора, название которого переводится как «Радость Торы». Последователи иудаизма завершают ежегодный цикл чтения Торы и сразу же начинают новый. В Израиле празднование уже началось.
Традиция, согласно которой новый цикл чтения Торы следует сразу за предыдущим, символизирует вечность и непрерывность Торы, а также подчёркивает, что религиозные евреи всегда стремятся её читать.
Вечером и утром Симхат Тора иудеи проводят в синагогах гакафот, торжественное шествие со свитками Торы вокруг возвышения в центре синагоги, на котором читается Тора. Гакафот сопровождается танцами.
Самыми важными праздниками для религиозных евреев считаются Йом-Киппур, Песах, Шавуот и Суккот, но в Советском союзе евреи традиционно придавали празднику Симхат Тора особое значение.
Иудеи в Израиле и последователи реформистского иудаизма отмечают Симхат Тора одновременно с другим праздником, Шмини Ацерет, и празднуют его с 22-го тишрея.
Еврейский календарь является лунно-солнечным, благодаря чему каждая календарная дата всегда приходится не только на один и тот же сезон года, но и на одну и ту же фазу луны. Новые сутки по еврейскому календарю начинаются с вечера, а праздники могут соответствовать различным датам по григорианскому календарю в зависимости от года. В 2025 году Симхат Тора отмечается с вечера 13-го октября в Израиле и с вечера 14 октября в диаспоре.
В 2023 году Шмини Ацерет, а в Израиле и Симхат Тора, отмечались 7 октября. В этот день бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и запустили по стране тысячи ракет. Количество жертв, в первую очередь гражданских, составило не менее 1 400 человек. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времён Холокоста. По еврейскому календарю с трагических прошло ровно два года.
