Иудеи 14 октября 2025 года отмечают Симхат Тора

Еврейский календарь является лунно-солнечным, благодаря чему каждая календарная дата всегда приходится не только на один и тот же сезон года, но и на одну и ту же фазу луны. Новые сутки по еврейскому календарю начинаются с вечера, а праздники могут соответствовать различным датам по григорианскому календарю в зависимости от года. В 2025 году Симхат Тора отмечается с вечера 13-го октября в Израиле и с вечера 14 октября в диаспоре.