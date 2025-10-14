Народный календарь. Как уберечь себя от болезни в Ерофеев день 17 октября

Иерофей жил в Афинах в первом веке и был посвящен в епископы. Согласно писаниям, он вместе с Дионисием был близок к Деве Марии и сопровождал ее душу до вознесения на небо. Епископ активно распространял христианскую веру среди язычников, за что подвергался мучениям и пыткам.