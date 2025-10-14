Ричмонд
Народный календарь. Как уберечь себя от болезни в Ерофеев день 17 октября

Иерофей жил в Афинах в первом веке и был посвящен в епископы. Согласно писаниям, он вместе с Дионисием был близок к Деве Марии и сопровождал ее душу до вознесения на небо. Епископ активно распространял христианскую веру среди язычников, за что подвергался мучениям и пыткам.

Считалось, что с Иерофеева дня осень постепенно переходит в зиму. В этот день не рекомендовалось ходить в лес, особенно в одиночку и без необходимости, так как это считалось небезопасным.

В традициях дня женщины занимались домашними делами, а мужчины проверяли рыболовные и охотничьи снасти. Люди старались меньше выходить на улицу и избегали чрезмерного физического труда, чтобы не заболеть. Также в Иерофеев день не рекомендовалось заключать браки и играть свадьбы.

Приметы погоды.

Если в этот день выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Лошадь фыркает — к теплу, храпит — к непогоде.

Свинья таскает солому — к буре.

Именины отмечают: Тихон, Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан.