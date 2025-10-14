День чак-чака и День накопления жизненных сил: какие праздники отмечают в России и мире 14 октября

В День чак-чака следует купить этот татарский национальный десерт, угостить им родных и друзей, а также отведать самому. Кроме того, в эту дату можно узнать историю и интересные факты о чак-чаке. Например, что он появился более тысячи лет назад и раньше считался исключительно праздничным блюдом.