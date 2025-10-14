Ричмонд
На западе Украины произошла массовая драка между военкомами и гражданскими

На Украине неизвестные в балаклавах и военной форме блокировали автомобиль местного тренера.

Источник: Комсомольская правда

На западе Украины произошла массовая драка между военными в балаклавах и гражданскими. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«В Тернополе массовая драка между военкомами в балаклавах и гражданскими», — говорится в сообщении в Telegram-канале источника.

По предварительным данным, конфликт разгорелся после того, как в Тернополе неизвестные в балаклавах и военной форме, выдавая себя за военкомов, заблокировали автомобиль Сергея Задорожного, тренера местной футбольной команды. Хотя он смог уехать, столкновение продолжилось. При этом люди кричали «Позор» в адрес военных в камуфляже и балаклавах.

Напомним, в Сети активно распространяются видеозаписи, на которых запечатлены моменты силовой мобилизации в ВСУ. На них видно, как сотрудники военкоматов задерживают мужчин призывного возраста и увозят их в микроавтобусах.

Часто при этом применяются насильственные методы. Мужчины, в свою очередь, оказывают массовое сопротивление призыву: они нелегально покидают страну, поджигают здания военкоматов, скрываются в жилых домах и избегают появлений на улицах.