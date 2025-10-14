Ричмонд
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за продажу вейпов

Депутаты СРЗП предложили ужесточить ответственность за продажу вейпов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за оборот и употребление вейпов по аналогии с мерами, действующими в отношении наркотических средств, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы стали первый замрук думской фракции СРЗП Дмитрий Гусев и депутат Госдумы Елена Драпеко.

«Предлагается рассмотреть возможность внесения поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые бы устанавливали чёткие меры ответственности за изготовление, хранение, распространение и употребление вейпов и жидкостей к ним, по аналогии с составами преступлений в сфере оборота наркотических средств», — сказано в письме.

Такая мера, по мнению депутатов, позволит сформировать единый подход к квалификации правонарушений, ликвидировать «серую зону» регулирования и исключить возможность злоупотреблений.

Кроме того, депутаты попросили Колокольцева рассмотреть вопрос о подготовке и направлении в Госдуму предложений МВД по формированию системы ответственности за незаконное обращение вейпов, а также об участии представителей ведомства в совместной рабочей группе.

«Сегодня мы видим, как вейпы превращаются из модного аксессуара в инструмент распространения опасных веществ. Необходимо выработать чёткую систему ответственности, которая бы обеспечивала защиту здоровья граждан, прежде всего детей и молодёжи», — сказал Гусев РИА Новости.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым разработали законопроект об административной ответственности за продажу вейпов. Проектом предлагается ввести определение устройств для потребления никотиносодержащих изделий, а также никотиносодержащих жидкостей, так как данные определения отсутствуют в действующем законодательстве.

За розничную и оптовую продажу вейпов проектом предусматриваются штрафы для граждан — от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц — от одного до двух миллионов рублей.