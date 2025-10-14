Смазал лыжи? Зачем Хазанов внезапно продал в России недвижимость на сотни миллионов и куда их денет

В России на ней числились три земельных участка общей площадью 45 соток в 15 километрах от Москвы по Калужскому шоссе, в посёлке Согласие. Супруги приобрели их ещё в декабре 1998 года, и с тех пор здесь появились хозяйский дом, дом для дочери, гостевой домик, бассейн, баня, гараж и летняя кухня. В 2014-м особняк Хазановых попал в криминальные сводки после того, как его обокрали, несмотря на закрытую территорию и круглосуточную охрану.