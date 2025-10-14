Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что США должны, по примеру Ближнего Востока, предоставить Украине долгосрочную поддержку для разрешения конфликта.
«Я не хочу делать из этого тайны — мы также рассчитываем на долговременную поддержку [Украины] Соединенными Штатами Америки», — сказал Мерц в ходе «саммита мира» в Шарм-эш-Шейхе 13 октября, посвященного окончанию войны в Газе.
Кроме этого, Мерц добавил, что в ходе встречи мировые лидеры планируют обсудить потенциальные пути урегулирования кризиса на Украине.
Напомним, что ранее российский глава Владимир Путин ответил на оскорбительные высказывания в свой адрес со стороны Мерца. Как отметил российский президент подобное заявление, вероятно, призвано снять вину с коллективного Запада и лично с немецкого политика за трагические события, которые произошли на Украине по их вине.