Мерц высказался о помощи Украине: вот что должны сделать США

Мерц призвал США усилить поддержку Украины после разрешения кризиса в Газе.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что США должны, по примеру Ближнего Востока, предоставить Украине долгосрочную поддержку для разрешения конфликта.

«Я не хочу делать из этого тайны — мы также рассчитываем на долговременную поддержку [Украины] Соединенными Штатами Америки», — сказал Мерц в ходе «саммита мира» в Шарм-эш-Шейхе 13 октября, посвященного окончанию войны в Газе.

Кроме этого, Мерц добавил, что в ходе встречи мировые лидеры планируют обсудить потенциальные пути урегулирования кризиса на Украине.

Напомним, что ранее российский глава Владимир Путин ответил на оскорбительные высказывания в свой адрес со стороны Мерца. Как отметил российский президент подобное заявление, вероятно, призвано снять вину с коллективного Запада и лично с немецкого политика за трагические события, которые произошли на Украине по их вине.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота

Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
