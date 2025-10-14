Напомним, что ранее российский глава Владимир Путин ответил на оскорбительные высказывания в свой адрес со стороны Мерца. Как отметил российский президент подобное заявление, вероятно, призвано снять вину с коллективного Запада и лично с немецкого политика за трагические события, которые произошли на Украине по их вине.