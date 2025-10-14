В прокат вышла романтическая комедия «Сводишь с ума»: чем интересен сюжет и герои

— Я получил сценарий киноленты «Сводишь с ума», который был написан молодыми авторами, прочитал его, и он мне очень понравился. Признаюсь, что уже давно хотел сделать подобный ромком с элементами фэнтези, референсами к которому являются такие зарубежные проекты, как «Дом у озера» (2006) или «Бойфренд из будущего» (2013). К сожалению, в России пока мало подобного материала, поэтому, когда мне в руки попал данный сценарий, я сразу загорелся желанием реализовать этот проект.