В прокат вышла романтическая комедия «Сводишь с ума»: чем интересен сюжет и герои

В прокат вышла романтическая комедия «Сводишь с ума» Дарьи Лебедевой. В одной необычной квартире в Санкт-Петербурге пересекутся две параллельные реальности.
По сюжету Алиса (Мила Ершова) и Иван (Юрий Насонов) претендуют на одно жилье. Чтобы отсеять прочих желающих, они подыгрывают друг другу. Но, едва договор подписан, их пути расходятся. Ведь у каждого своя реальность — в одной квартира достается Алисе, в другой — Ивану. Каково же удивление ребят, когда оказывается, что зеркало в ванной — портал между двумя мирами. Постепенно ребята начинают общаться и узнавать друг друга, между ними зарождается настоящее чувство. Чтобы сыграть достоверно, артисты серьезно готовились.
— Мы предварительно несколько раз встречались с режиссером, устраивали читки, обсуждали мою героиню, вносили некоторые правки в характер и поступки, обсуждали мотивы Алисы. Даша предложила к просмотру несколько фильмов, которые помогли почувствовать жанр и продумать существование в кадре, — посвящает в детали рабочего процесса Мила Ершова. — А за неделю до начала съемок мы с Юрой ходили на тренинг к актерскому коучу, чтобы партнерски сонастроиться, поближе познакомиться и почувствовать друг друга. Думаю, эта совместная работа за кадром сильно помогала нам на площадке.
По сюжету эсэмэмщица Алиса и бармен Иван дурачатся и говорят о серьезном, смотрят советскую классику, пытаются узнать друг друга в собственной реальности, ведь в той, в которой они уже дружат, между ними всегда гладь зеркала. Но построить что-то настоящее и долгосрочное нелегко.
— Мой герой бабник, он немного «поломан» своим опытом. Очень интересно исследовать с психологической точки зрения, почему так происходит, — делится актер Юрий Насонов. — Классно, что у нас были репетиции с режиссером — это большая редкость. За это время успел сложиться собирательный образ персонажа.
Это один из самых приятных и задорных отечественных ромкомов, при этом психологически содержательный, с разными вариантами человеческих отношений. Тут размышляют и про экологичный развод, и про чувства любовницы, и про беременную девушку, которая оказалась одна, и про парня, которому нужны серьезные чувства, а не случайные связи….
Смотришь и понимаешь — все мы разные, со своим багажом прошлого за плечами, но все хотим любви. Чтобы встретить ее, нужно быть готовым открываться другому человеку и принимать его таким, какой он есть, со всеми слабостями и причудами, со всеми достоинствами и уникальностью.
Фильм стоит смотреть и тем, кто только находится в поиске второй половинки, и тем, кто уже состоит в отношениях. Ведь в отношениях всегда важно слышать друг друга и находить компромисс.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Георгий Шабанов, продюсер фильма:
— Я получил сценарий киноленты «Сводишь с ума», который был написан молодыми авторами, прочитал его, и он мне очень понравился. Признаюсь, что уже давно хотел сделать подобный ромком с элементами фэнтези, референсами к которому являются такие зарубежные проекты, как «Дом у озера» (2006) или «Бойфренд из будущего» (2013). К сожалению, в России пока мало подобного материала, поэтому, когда мне в руки попал данный сценарий, я сразу загорелся желанием реализовать этот проект.