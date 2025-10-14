Роспотребнадзор сделал важное заявление о COVID-19

Сотрудники ведомства напомнили о необходимости соблюдать профилактические меры в сезон роста респираторных вирусных инфекций. В Роспотребнадзоре рекомендуют избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки, проветривать помещения, а при первых признаках недомогания оставаться дома. Также в службе подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация и ход вакцинации против COVID-19 находятся на постоянном контроле специалистов.