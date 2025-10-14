Россиянам могут разрешить менять поликлинику в четыре раза чаще: об инициативе

Группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым разработала инициативу, позволяющую менять поликлинику раз в три месяца вместо одного года, то есть в четыре раза чаще. Законопроект будет внесен в Госдуму 14 октября, сообщает ТАСС.
Так, предлагаемые поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» сокращают период для смены медицинского учреждения. Если сейчас это можно делать раз в год, то после изменений — раз в три месяца, включая выбор по территориально-участковому принципу.
По словам автора инициативы, первого замруководителя фракции СРЗП Дмитрия Гусева, это изменение позволит людям быстрее адаптироваться к изменениям в сфере здравоохранения — например, при переезде или смене места работы.
Накануне KP.RU сообщал, что группа депутатов от фракции «Новые люди» предложили Минцифры автоматически регистрировать детей в детсады и школы при получении свидетельства о рождении, чтобы упростить процесс и избежать бумажной волокиты.