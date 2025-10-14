Семейное кино «Мой друг, кот и Пушкин»: фильм для любителей поэзии и ценителей рэп-баттлов

Но когда для человека писать стихи — все равно что дышать, за свое «право слова» стоит побороться. И вот Милана, пока мама в отъезде, сбегает на конкурс поэтов, чтобы там получить признание таланта. Конечно, на конкурсе девочка встречает новых друзей, врагов и черного кота, в котором, она уверена, жив дух Пушкина. Но не того, что с портретов в кабинетах литературы, а мальчишки, который учит девчонку смотреть на мир, доверять себе и людям.