Сборная Кабо-Верде впервые сыграет на чемпионате мира по футболу

В понедельник Кабо-Верде разгромила Эсватини со счётом 3:0 на своём поле. Эта победа позволила команде сохранить первое место в группе с 23 очками, опередив Камерун (19). В этом матче на поле находился футболист «Краснодара» Кевин Ленини.